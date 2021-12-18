Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:2 в матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе российской команды шайбы забросили Арсений Грицюк (1-я минута), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 38) и Александр Елесин (40). У чехов отличились Ян Коварж (19) и Милан Гулаш (48).

Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами. Сборная Чехии в этот же день сыграет со шведами.

Ворота российской команды в первом и втором периодах защищал Тимур Билялов. В третьем периоде на лед вышел Александр Самонов.

Россияне провели третий матч в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года, которая впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.