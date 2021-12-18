Михайлов: сборная России по хоккею оставила хорошее впечатление в матче с чехами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею хорошо играла в матче против команды Чехии на Кубке Первого канала и оставила самое хорошее впечатление. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

В субботу россияне со счетом 5:2 победили сборную Чехии на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

"Наша команда оставила сегодня самое хорошее впечатление. Хорошо играли в завершении, разыгрывали большинство. Ранний гол не надломил чехов, а дал преимущество нашей команде, чехи играли на контратаках, им надо было перестроиться, но они этого не сделали. Очень приятно, что команду так тепло встречают, за нее болеют и переживают", - сказал Михайлов.

В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами. Сборная Чехии в этот же день сыграет со шведами.