{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Михайлов: сборная России по хоккею оставила хорошее впечатление в матче с чехами

В субботу россияне победили команду Чехии со счетом 5:2 на Кубке Первого канала
Борис Михайлов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Борис Михайлов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею хорошо играла в матче против команды Чехии на Кубке Первого канала и оставила самое хорошее впечатление. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

На эту тему
Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка Первого канала

В субботу россияне со счетом 5:2 победили сборную Чехии на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

"Наша команда оставила сегодня самое хорошее впечатление. Хорошо играли в завершении, разыгрывали большинство. Ранний гол не надломил чехов, а дал преимущество нашей команде, чехи играли на контратаках, им надо было перестроиться, но они этого не сделали. Очень приятно, что команду так тепло встречают, за нее болеют и переживают", - сказал Михайлов.

В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами. Сборная Чехии в этот же день сыграет со шведами.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Мировой футбол
Арабский может стать пятым официальным языком ФИФА
18 декабря отмечается Международный день арабского языка в ООН
Читать полностью