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Кубок Первого канала

Жамнов: Шипачев может не сыграть в матче с финнами на Кубке Первого канала по хоккею

Главный тренер сборной России объяснил это тем, что нападающему надо дать отдохнуть после трех игр
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" и сборной России Вадим Шипачев скорее всего не сыграет в заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею с командой Финляндии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

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В субботу сборная России со счетом 5:2 обыграла команду Чехии, одержав третью победу на турнире. Шипачев провел все три матча.

"Завтра увидите другой вариант [состава], тяжело играть четыре игры за пять дней. Вадим сыграл уже три игры, поэтому завтра он скорее всего отдохнет, - сказал Жамнов. - У нас есть обойма, думаю, что другие ребята не хуже сыграют. Мы проверяем разные сочетания, постараемся использовать все задумки".

Встреча между сборными России и Финляндии состоится в воскресенье.

Теги
Кубок Первого канала по хоккеюЖамнов, Алексей Юрьевич
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