Жамнов: Шипачев может не сыграть в матче с финнами на Кубке Первого канала по хоккею

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" и сборной России Вадим Шипачев скорее всего не сыграет в заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею с командой Финляндии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В субботу сборная России со счетом 5:2 обыграла команду Чехии, одержав третью победу на турнире. Шипачев провел все три матча.

"Завтра увидите другой вариант [состава], тяжело играть четыре игры за пять дней. Вадим сыграл уже три игры, поэтому завтра он скорее всего отдохнет, - сказал Жамнов. - У нас есть обойма, думаю, что другие ребята не хуже сыграют. Мы проверяем разные сочетания, постараемся использовать все задумки".

Встреча между сборными России и Финляндии состоится в воскресенье.