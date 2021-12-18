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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские хоккеисты обеспечили хороший задел на Олимпийские игры

Министр спорта отметил, что команда оставила хорошее впечатление в матче с чехами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала оставила хорошее впечатление и обеспечила себе хороший задел на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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В субботу россияне со счетом 5:2 победили сборную Чехии на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

"Хорошее впечатление, молодцы, поздравляю тренеров, спортсменов, хороший задел на Олимпийские игры. После раннего гола у чехов определенный дискомфорт наступил. Преимущество у нас было весьма заметное по ходу всей игры", - сказал Матыцин.

В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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