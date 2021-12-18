Жамнов объяснил замену вратаря Билялова в матче Кубка Первого канала с чехами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России произвел замену вратаря в матче Кубка Первого канала по хоккею с чехами, чтобы сохранить игровую дисциплину. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу российской сборной. Первые два периода ворота россиян защищал Тимур Билялов, в третьем периоде - Александр Самонов.

"Счет позволял, было принято решение дать Самонову почувствовать игру, - сказал Жамнов. - Это сыграло в большой плюс, это держало нас в игровой дисциплине. Играли по заданию. Вчера была передышка, ребята уже лучше понимают требования".

Ранее на Кубке Первого канала сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами. Сборная Чехии в этот же день сыграет со шведами.