Матыцин надеется, что Fan ID не создаст препятствий для болельщиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что паспорт болельщика (Fan ID) вводится для блага зрителей и не должен создать им препятствий. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

В пятницу Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

"Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо. Перечень соревнований, где будет применен Fan ID, пока не определен", - сказал Матыцин.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, аэроэкспрессах и пригородных электричках, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию страны в период проведения соревнований.