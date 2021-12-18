Якушев: российские хоккеисты в матче с чехами доминировали на протяжении всей игры

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче с командой Чехии на Кубке Первого канала доминировала на протяжении всей игры, и это привело к закономерному результату. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев.

В субботу россияне со счетом 5:2 победили сборную Чехии на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

"Приятно, что игра была результативной. Чувствуется, что команда набирает, она становится более сыгранной, - сказал Якушев. - Практически доминировали всю игру, результат закономерный. Наша сборная сегодня выглядела очень здорово, она выигрывала единоборства, пресекала все атаки чешской команды на корню. Чувствовалось, перевес был такой, что можно было думать о хорошей и результативной игре".

В заключительном матче на турнире россияне 19 декабря встретятся с финнами. Сборная Чехии в этот же день сыграет со шведами.