Тренер сборной Чехии по хоккею посетовал на ограниченные ресурсы своей команды

В субботу сборная Чехии со счетом 2:5 уступила команде России в матче Кубка Первого канала.

"Мы очень плохо начали игру, пробросились, потом вчистую проиграли вбрасывание в своей зоне и пропустили быстрый гол, - сказал Пешан. - Потом сделали еще несколько ошибок, и счет стал 3:0, после чего было очень сложно вернуться в игру. Во втором периоде мы пытались это сделать, у нас был шанс, но мы очень неудачно сыграли в большинстве. Мы могли сделать счет 3:2, но вместо этого пропустили еще две шайбы, и вопрос о победителе был уже решен".

Также главный тренер сборной Чехии прокомментировал тот факт, что его подопечные и команда России попали в одну группу на олимпийском турнире в Пекине. "Дополнительной мотивацией этот факт не являлся, мы хотим выиграть любой матч. Об олимпийском турнире мы на данный момент не думали. Если мы говорим об игроках, которые играют в Европе, то у нас очень ограниченные ресурсы", - отметил Пешан.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.