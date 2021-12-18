{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Тренер сборной Чехии по хоккею посетовал на ограниченные ресурсы своей команды

В субботу чехи со счетом 2:5 уступила команде России в матче Кубка Первого канала
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ресурсы сборной Чехии по хоккею без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) очень ограничены. Об этом заявил главный тренер чешской команды Филип Пешан.

На эту тему
Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка Первого канала

В субботу сборная Чехии со счетом 2:5 уступила команде России в матче Кубка Первого канала.

"Мы очень плохо начали игру, пробросились, потом вчистую проиграли вбрасывание в своей зоне и пропустили быстрый гол, - сказал Пешан. - Потом сделали еще несколько ошибок, и счет стал 3:0, после чего было очень сложно вернуться в игру. Во втором периоде мы пытались это сделать, у нас был шанс, но мы очень неудачно сыграли в большинстве. Мы могли сделать счет 3:2, но вместо этого пропустили еще две шайбы, и вопрос о победителе был уже решен".

Также главный тренер сборной Чехии прокомментировал тот факт, что его подопечные и команда России попали в одну группу на олимпийском турнире в Пекине. "Дополнительной мотивацией этот факт не являлся, мы хотим выиграть любой матч. Об олимпийском турнире мы на данный момент не думали. Если мы говорим об игроках, которые играют в Европе, то у нас очень ограниченные ресурсы", - отметил Пешан.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Мировой футбол
Арабский может стать пятым официальным языком ФИФА
18 декабря отмечается Международный день арабского языка в ООН
Читать полностью