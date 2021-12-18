"Рома" разгромила "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Рома" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Аталанту" в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Бергамо.

В составе "Ромы" отличились Тэмми Абрахам (1-я и 82-я минуты), Николо Дзаньоло (27) и Крис Смоллинг (72). Также мяч в свои ворота забил полузащитник "Ромы" Бриан Кристанте (45+1).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

"Рома" благодаря победе поднялась на пятое место, подопечные Жозе Моуринью набрали 31 очко в 18 матчах. "Аталанта" занимает третью строчку чемпионата с 37 очками в 18 играх. В следующем туре "Рома" дома сыграет с "Сампдорией" 22 декабря. "Аталанта" днем ранее в гостях сыграет с "Дженоа".