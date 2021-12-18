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НХЛ

НХЛ объявила о принятии усиленных мер по борьбе с коронавирусом

Действие ограничений будет распространяться на период праздников

ТАСС, 18 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с ассоциацией игроков приняли положение об усилении мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Усиленные меры будут действовать в праздничный период и будут пересмотрены медицинскими экспертами не позднее 7 января 2022 года.

В списке мер значатся обязанность игроков всегда носить маски внутри помещений клуба и во время путешествий, в том числе в автобусах, самолетах и в отеле, обязательное соблюдение социальной дистанции во время приема пищи (минимум один свободный стул между соседями по столу), ограничение доступа в раздевалку. Все игроки обязаны ежедневно сдавать ПЦР-тесты, также им запрещаются большинство активностей, подразумевающих собрание большого количества людей.

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