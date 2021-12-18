Маричева: число талантливых скейтбордисток в РФ растет, но им нужны условия для развития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Количество талантливых российских спортсменок в женском сноубординге увеличивается, но стране нужно предоставить условия для их дальнейшего развития. Таким мнением с ТАСС поделилась в субботу двукратная чемпионка России Ксения Маричева.

"У нас сейчас замечательная история - появляется много очень талантливых девочек, даже из регионов - из Тюмени, из Калининграда. Я думаю, что единственный вопрос - сможет ли предоставить им нужные условия страна, для того, чтобы поднять свой уровень и пройти на Олимпиаду. Задатки у них есть", - сказала Маричева.

По ее словам, такая тенденция связана не только с тем, что соревнования по скейтбордингу провели на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. "Мне кажется, что это соотношение нескольких факторов. Олимпиада среди них, но не основной", - добавила Маричева.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году. Российские скейтбордисты не отобрались на эти соревнования. В 2024 году в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта. При этом в начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скалолазание, серфинг и скейтбординг в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.