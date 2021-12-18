Хоккеист Коварж признал, что сборная Чехии не будет фаворитом на Олимпийских играх

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею не будет фаворитом на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Ян Коварж.

Чехи на предварительной стадии турнира сыграют в одной группе с россиянами.

"Надо смотреть правде в глаза: мы не привозим медали с чемпионата мира, и я думаю, что мы сейчас не фавориты. Понятно, что у нас есть хорошие игроки", - сказал Коварж.

Форвард отметил появление в сборной Чехии выступавшего ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Давида Крейчи, который сыграл в матче с финнами на Кубке Первого канала и не полетел на игры в Москве. "Все наблюдают за ним. Я очень рад, что он приехал на этот турнир хоть на одну игру, и на тренировках все видели, как он играет, и он очень здорово играет. Я думаю, он в любом случае поедет на Олимпиаду, даже если приедут игроки из НХЛ, так как он наш лучший центральный нападающий", - подчеркнул Коварж.

В своем втором матче на турнире чехи уступили россиянам со счетом 2:5. "Сразу получилось так, что после вбрасывания получили гол, и после этого паника началась. Только начало игры, а счет на табло 3:0, и уже было поздно", - подчеркнул он.

"В целом мы сыграли сегодня плохой матч. У нас были шансы зацепиться за игру в большинстве, когда счет был 0:2, но не получилось", - добавил Коварж.