"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 18 декабря. "Арсенал" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Лидс" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей голы забили Габриэл Мартинелли (16-я и 28-я минуты), Букайо Сака (42) и Эмил Смит-Роу (84). У "Лидса" отличился Рафинья, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

В субботу должны были состояться еще пять матчей 18-го тура, однако они были перенесены из-за вспышек коронавируса в клубах. Руководство Английской премьер-лиги в четверг перенесло игры "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон", "Вест Хэм" - "Норвич", "Саутгемптон" - "Брентфорд", "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", матч "Астон Вилла" - "Бёрнли" был перенесен за два часа до начала игры, которое было запланировано на 18:00 мск.

"Арсенал" занимает четвертое место в турнирной таблице с 32 очками. "Лидс" идет 16-м, набрав 16 очков. В следующем туре "Арсенал" 26 декабря в гостях сыграет с "Норвичем", "Лидс" в этот же день на выезде встретится с "Ливерпулем".