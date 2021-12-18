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НХЛ

Семь матчей "Бостона" и "Нэшвилла" перенесены из-за коронавируса на неопределенный срок

Игры Национальной хоккейной лиги должны были состояться с 19 по 24 декабря
Болельщики "Бостона" AP Photo/Elise Amendola
Описание
Болельщики "Бостона"
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 18 декабря. Матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Бостона" и "Нэшвилла" перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В пятницу пресс-служба НХЛ объявила о переносе матча "Бостона" с "Монреалем", запланированного на 19 декабря. Также были перенесены игры с "Оттавой" (20 декабря), "Каролиной" (22 декабря) и "Колорадо" (23 декабря). Руководство НХЛ перенесло игры "Нэшвилла" против "Каролины" (20 декабря), "Виннипега" (22 декабря) и "Флориды" (24 декабря).

Также пресс-служба НХЛ сообщила о переносе матчей "Торонто" и "Ванкувера". 19 декабря эти команды должны были сыграть между собой. Также были перенесены матчи "Торонто" - "Сиэтл" и "Ванкувер" - "Аризона", оба должны были состояться 20 декабря.

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