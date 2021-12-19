Без осечек. Сборная России по хоккею одержала третью победу на Кубке Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты обыграли чехов со счетом 5:2 в субботнем матче на Кубке Первого канала. Решающим в игре стал первый период, в котором россияне забросили три шайбы. В субботу завершила свое выступление на Кубке Первого канала сборная Канады. Команда составлена из игроков, выступающих в Европе, и вскоре ей предстоит играть на традиционном предновогоднем Кубке Шпенглера в Швейцарии. В своем заключительном матче в Москве канадцы проиграли финнам со счетом 1:4, но результат, как и занятое ими на турнире место, имеют второстепенное значение. Ведь Кубок Первого канала, как и Кубок Шпенглера, являются этапами подготовки к Олимпийским играм на случай неприезда в Пекин игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Судя по обилию игроков с положительными результатами тестов на коронавирус и увеличению количества перенесенных матчей, вероятность отказа лиги отпускать своих хоккеистов очень высока. "Неделя для них могла стать передышкой, но они согласились приехать, и я поблагодарил их. Есть неопределенность, поедут ли игроки НХЛ или нет, - сказал после матча с финнами главный тренер канадцев Клод Жюльен. - Возможно, придется везти состав из европейских клубов, и я сказал игрокам быть в оптимальной форме". По словам генменеджера канадцев Шейна Доуна, на Кубок Первого канала был собран оптимальный состав. "Канадская команда играла хорошо. Да, мы не можем быть рады поражениям, но мы собрали игроков, которые никогда раньше не играли вместе, они потренировались один день и начали играть. По большей части показывали неплохую игру - играли так, как мы хотели. Дай нам еще несколько игр, мы смогли бы еще наладить взаимодействие", - сказал ТАСС Доун. В поиске оптимальных сочетаний У россиян по сравнению с матчем со шведами не играли, в частности, Сергей Толчинский и Вячеслав Войнов. Шанс получил защитник "Металлурга" Артем Минулин, в воротах появился Тимур Билялов. Но главным стало появление Никиты Гусева в звене с Вадимом Шипачевым и Михаилом Григоренко. На 14-й секунде Арсений Грицюк отличился после вбрасывания, забросив дебютную шайбу за национальную команду. Этот гол не стал самым быстрым в истории российской сборной - на чемпионате мира 2014 года Сергей Плотников отличился в стартовом матче команды со сборной Швейцарии на 13-й секунде. Стоит отметить, что все голы сборной России в этой игре получились разноплановыми: помимо гола после вбрасывания, шайбы забрасывались после выхода один на один в результате контратаки, позиционной атаки, броска защитника от синей линии.

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Помимо Грицюка, свой первый гол за сборную забил и форвард "Северстали" Даниил Вовченко. Автором заброшенной шайбы в результате реализованного выхода один на один стал Михаил Григоренко, которого дважды выводили на голевой бросок Гусев и Шипачев. Россияне выиграли со счетом 5:2, а в третьем периоде Билялова заменил Александр Самонов. "Счет позволял, было принято решение дать Самонову почувствовать игру, - сказал после матча главный тренер сборной России Алексей Жамнов. - Это сыграло в большой плюс, это держало нас в игровой дисциплине. Играли по заданию. Вчера была передышка, ребята уже лучше понимают требования". Сочетание Гусева, Шипачева и Григоренко, по-видимому, больше не сыграет на этом турнире, так как тренерский штаб даст отдохнуть форварду "Динамо". "Завтра увидите другой вариант [состава], тяжело играть четыре игры за пять дней. Вадим сыграл уже три игры, поэтому завтра он, скорее всего, отдохнет, - подчеркнул Жамнов, отметив, что команда продолжает искать оптимальные сочетания. Главный тренер чехов Филип Пешан констатировал, что его команда крайне неудачно провела первый период, что предопределило исход всей встречи. "Мы очень плохо начали игру, пробросились, потом вчистую проиграли вбрасывание в своей зоне и пропустили быстрый гол, - сказал Пешан. - Потом сделали еще несколько ошибок, и счет стал 3:0, после чего было очень сложно вернуться в игру. Во втором периоде мы пытались это сделать, у нас был шанс, но мы очень неудачно сыграли в большинстве". По примеру ЦСКА Президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку игра национальной команды в первом периоде напомнила то, в какой хоккей играл когда-то ЦСКА. "Еще [Сергею] Федорову (ассистент главного тренера сборной России, в 1986-1990 годах выступал за ЦСКА, на данный момент является главным тренером клуба - прим. ТАСС) сказал, что вот бы сейчас армейский клуб так играл, - сказал Третьяк. - В первом периоде сразу три забивают, и настрой совсем другой. Когда быстро забиваешь первый гол, это всегда дает импульс, и ребята были сегодня очень заряжены, мне очень понравилось". В своем заключительном матче Кубка Первого канала россияне сыграют с финнами. Ранее сборная России обыграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). Подопечным Жамнова нужно не проиграть в основное время для победы на турнире. Из-за того, что хозяева турнира играют на один матч больше, чем остальные команды, победитель будет определен по проценту, набранному от числа разыгранных очков. В первом матче воскресенья сыграют команды Швеции и Чехии.

Хоккей. Кубок Первого канала Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 3 3 0 0 0 0 0 10-5 9 2 Финляндия 2 1 0 1 0 0 0 7-3 5 3 Канада 3 1 0 0 0 0 2 7-9 3 4 Чехия 2 0 0 0 1 0 0 4-8 1 5 Швеция 2 0 0 0 0 0 2 1-4 0