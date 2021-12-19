Полиция Парижа составила 130 протоколов за нарушения после матча сборных Алжира и Туниса

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Парижские полицейские составили 130 протоколов за попытки футбольных болельщиков выйти на закрытые для массового скопления людей Елисейские поля после финала Кубка арабских наций между сборными Туниса и Алжира. Об этом сообщила в "Твиттере" префектура Парижа.

Матч окончился победой сборной Алжира в дополнительное время со счетом 2:0. Турнир проходил в Катаре на стадионе "Аль-Байт".

"Итог по состоянию на 21:15 (23:15 мск). Силы правопорядка составили 130 протоколов за нарушения постановления префектуры (о запрете скопления людей на Елисейских полях - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Сразу после окончания матча в районе Триумфальной арки на Елисейских полях стали скапливаться футбольные болельщики с флагами Алжира. Некоторые жгли файеры. Для пресечения нарушений в этот район были переброшены усиленные наряды полиции.

Ранее префектура предупредила футбольных болельщиков о запрете на массовые скопления людей в этом районе.

Кубок арабских наций проводился с 30 ноября по 18 декабря в Катаре как турнир в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.