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Футбол в Англии

Болельщик "Лидса" задержан по подозрению в расистском оскорблении футболиста "Арсенала"

Оскорблению подвергся один из запасных игроков лондонского клуба

ТАСС, 19 декабря. Полиция задержала болельщика "Лидса" во время матча 18-го тура чемпионата Англии по футболу по подозрению в оскорблении на расовой почве одного из запасных игроков "Арсенала". Об этом сообщает агентство Reuters.

В субботу "Лидс" дома проиграл "Арсеналу" со счетом 1:4. По информации агентства, инцидент произошел в первом тайме игры. Кто из футболистов подвергся оскорблению, не сообщается.

"Руководство "Лидса" может подтвердить, что расследование инцидента, произошедшего в первой половине нашей игры с "Арсеналом", продолжается, по факту оскорбления было произведено одно задержание. Клуб не потерпит расизма, и любой болельщик, использующий расистские оскорбления, будет пожизненно отстранен от посещения игр команды", - говорится в заявлении пресс-службы "Лидса".

"Лидс" идет 16-м, набрав 16 очков, в следующем туре команда 26 декабря на выезде встретится с "Ливерпулем". Идущий на четвертом месте "Арсенал" набрал 32 очка, в следующем туре подопечные Микеля Артеты 26 декабря встретятся на выезде с "Норвичем".

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