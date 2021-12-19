Салливан: хоккеист "Питтсбурга" Малкин пока не готов тренироваться без ограничений

ТАСС, 19 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин восстанавливается после травмы, но ограничения на полноценные тренировки сохраняются. Об этом сообщил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

4 июня Малкин перенес операцию на правом колене. В конце сентября генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл заявил, что россиянин пропустит первые два месяца текущего регулярного чемпионата.

"Он по-прежнему не был полноценным участником тренировки, просто наше занятие не предполагало большого количества силовой борьбы. Его готовность вернуться на площадку все ближе к 100%, но ограничения в плане физических контактов сохраняются. Тот факт, что он участвует в тренировках почти без ограничений, по-настоящему воодушевляет всю команду, когда он на льду, парни занимаются еще с большим энтузиазмом. Мы все рады его прогрессу, очевидно, что с ним в составе наша команда сильнее, и он изо всех сил старается вернуться на лед как можно быстрее", - сказал Салливан.

В прошлом сезоне Малкин набрал 28 очков (8 заброшенных шайб + 20 голевых передач) в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 5 (1+4) очков в четырех встречах плей-офф.

Малкину 35 лет, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.