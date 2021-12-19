СМИ: хоккеист "Аризоны" Провольнев намерен вернуться в КХЛ

"Аризона" выставила игрока на безусловный драфт отказов с намерением разорвать контракт. По данным журналиста, россиянин не хочет оставаться в клубе, а планирует вернуться в КХЛ. "Клуб пошел ему навстречу", - написал Морган.

Права на игрока в КХЛ принадлежат московскому ЦСКА. Провольнев перешел в "Аризону" в марте этого года, но не провел за команду ни одного матча в НХЛ. Он сыграл 17 встреч за фарм-клуб "Аризоны" в Американской хоккейной лиге, отдав одну результативную передачу.

До перехода в "Аризону" Провольнев выступал с 2019 года за череповецкую "Северсталь", которая летом этого года продала права на него ЦСКА. Также защитник неоднократно вызывался в олимпийскую сборную России.