"Филадельфия" победила "Оттаву" в матче НХЛ. Проворов провел 400-ю игру за клуб

ТАСС, 19 декабря. "Филадельфия" дома со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Клод Жиру (5-я минута), Оскар Линдбом (8), Джоэль Фараби (55) и Трэвис Санхейм (62). У гостей отличились Тим Штюцле (43), Алекс Форментон (44) и россиянин Артем Зуб (54). Для защитника этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ в 28 матчах, также на его счету семь передач. Всего в карьере в НХЛ он забросил пять шайб и сделал 18 передач в 74 играх.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал голевую передачу. Всего на счету хоккеиста 11 очков (два гола + девять передач) в 29 играх текущего сезона. Он провел 400-й матч за "Филадельфию", при этом не пропустив ни одну встречу. Только один хоккеист клуба провел больше матчей без перерывов - Роб Бриндамур (484). Проворов стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который отыграл 400 первых матчей в лиге за одну команду. Лидером является Билли Харрис, который сыграл 576 встреч за "Айлендерс".

Жиру набрал 883-е очко в карьере (284 гола и 599 передач) и делит второе место в списке лучших бомбардиров "Филадельфии" в истории по системе "гол+пас" с Биллом Барбером (420+463).

"Филадельфия" с 29 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, "Оттава" набрала 20 очков и идет седьмой в таблице Атлантического дивизиона. Следующий матч "Филадельфия" проведет 22 декабря дома против "Вашингтона", "Оттава" 20 декабря примет "Бостон".

В другом матче игрового дня "Каролина" победила "Лос-Анджелес" со счетом 5:1.