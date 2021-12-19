Видеоблогер Джейк Пол во второй раз победил бывшего чемпиона UFC Вудли в боксерском бою

Первоначально американец Пол должен был встретиться с британцем Томми Фьюри, но тот отказался от боя из-за болезни. Пол и Вудли провели второй поединок - в августе победу одержал блогер решением судей.

ТАСС, 19 декабря. Видеоблогер Джейк Пол одержал пятую победу на профессиональном боксерском ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Тампе (США, штат Флорида), он выиграл у бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде.

Поединок проходил с переменным успехом и в целом в равной борьбе. В шестом раунде Пол на ближней дистанции нанес короткий боковой удар, от которого Вудли потерял сознание и упал на настил ринга. Судья сразу же остановил поединок. На момент остановки Пол лидировал у всех трех судей: 49:46, 48:46, 49:46.

На счету 24-летнего Пола теперь пять побед (четыре нокаутом), ни одного поражения. Он выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. До этого американец победил видеоблогера AnEsonGib техническим нокаутом в первом раунде, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона техническим нокаутом во втором раунде, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств (ММА) Bellator и One Бена Аскрена техническим нокаутом в первом раунде.

Пол известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

39-летний Вудли потерпел второе поражение во втором поединке в профессиональном боксе. В ММА на его счету 19 побед (12 досрочно), семь поражений, одна ничья. В 2016 году американец завоевал титул чемпиона UFC и четырежды защитил пояс, расставшись с ним в марте 2019 года после поражения от Камару Усмана. В ММА Вудли проиграл последние четыре поединка.