Главный тренер клуба НХЛ "Торонто" Киф и еще три игрока команды попали в ковид-протокол

ТАСС, 19 декабря. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Шелдон Киф, голкипер Джек Кэмпбелл, защитники Ти Джей Броди и Тревис Дермотт, а также помощник тренера Спенсер Карбери попали в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Сообщатся, что в связи с этим ближайшие игры "Торонто" в регулярном чемпионате с "Ванкувером" 19 декабря и "Сиэтлом" 20 декабря были отложены. Ранее в ковид-протокол попали нападающие "Торонто" Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца.

"Торонто" располагается на второй позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка в 30 играх.