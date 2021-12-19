Генменеджер команды Канады: сборная Россия по хоккею будет одним из фаворитов Олимпиады

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею привозит сильную команду на любой турнир и будет одним из главных претендентов на олимпийское золото. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун.

В субботу сборная Канады завершила выступления на Кубке Первого канала в Москве, уступив финнам со счетом 1:4. Канадцы также проиграли россиянам (3:4) и обыграли шведов (3:1).

"У России прекрасная команда на этом турнире, вообще, россияне на любые соревнования привозят очень сильный состав. У вас отличный тренерский штаб и менеджмент, - сказал Доун. - Алексей Жамнов, я против него играл, он был невероятным игроком. У русских всегда сильная команда, они будут одними из первых претендентов на олимпийское золото".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.