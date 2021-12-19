Генменеджер сборной Канады по хоккею Доун назвал уникальной игру Овечкина

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин останется величайшим снайпером в истории лиги вне зависимости от того, побьет ли он рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун.

На данный момент Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги. На его счету 752 шайбы. Рекорд принадлежит Гретцки (894), за ним следуют канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

"Не знаю, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки, это будет очень сложно, но, думаю, возможно, - сказал Доун. - Вряд ли в ближайшее время кто-то будет так же близок [к рекорду Гретцки], как он. Но даже если этого не случится, он все равно останется одним из величайших снайперов в истории лиги. То, что он делает, - это уникально, и он играет на высочайшем уровне так долго - просто невероятно, Овечкин прирожденный снайпер".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.