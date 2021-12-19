Генменеджер сборной Канады Доун заявил, что хоккеисты НХЛ хотят сыграть на Олимпиаде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийский турнир является особым событием в жизни любого игрока, поэтому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотят принять в нем участие. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги. В рамках подготовки к Олимпиаде сборная Канады приняла участие в Кубке Первого канала в Москве, где уступила россиянам со счетом 3:4 и финнам (1:4), а также обыграла команду Швеции (3:1).

"Я не знаю, приедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду, но они хотят принять в ней участие. Для любого игрока участие в Олимпийских играх - особенное событие в жизни. Это самый главный турнир в мировом спорте, всегда здорово, и игроки с большим удовольствием приезжают на Игры", - сказал Доун.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.