Биатлонистка Акимова повторно заболела и лишилась шанса отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Призер чемпионата мира биатлонистка Татьяна Акимова возобновит тренировки только в следующем году, повторное заболевание не позволит ей принять участие в отборочных соревнованиях в команду России на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсменка.

По причине болезни Акимова пропустила контрольные старты сборной России, которые прошли в Тюмени с 15 по 16 ноября. На их основании был сформирован состав команды на первые в новом сезоне международные старты.

"К сожалению, Татьяну на соревнованиях мы увидим не скоро. В конце октября у нее воспалились гайморовы пазухи, но диагноз был поставлен неверно, момент был упущен и возникло тяжелое осложнение. В декабре Татьяна попыталась вернуться в строй, но у нее опять поднялась температура - до 39 градусов. Был диагностирован грипп, сейчас она находится дома на лечении, возможно, в январе приступит к тренировкам", - сказал Кугаевский.

Акимова не сможет выступить на "Ижевской винтовке", которая пройдет с 23 по 27 декабря. Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, во время которых будет сформирован состав на Олимпийские игры в Пекине.

Акимовой 31 год, она является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира. В прошлом сезоне она заняла 66-е место в общем зачете Кубка мира. Акимова была в числе четырех российских биатлонистов, которых допустили к участию в Играх 2018 года в Пхенчхане.