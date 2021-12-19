Тарпищев: на победу теннисиста Рублева в выставочном турнире не стоит обращать внимания

ТАСС, 19 декабря. Победе российского теннисиста Андрея Рублева на выстовочном турнире в Абу-Даби не стоит уделять много внимания. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу в финале турнира Рублев победил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея.

"На эти победы не стоит обращать внимания, - сказал Тарпищев. - Идет подготовительный период, тренировочная работа, если он играет и выигрывает - это еще не хорошо и не плохо. Андрей не должен быть все время в форме, потом будет сложнее. Отпуск у них пропал, подготовительного периода не было из-за того, что теннисный календарь противоречит методике спортивной тренировки: люди сейчас тренируются и играют на фоне больших нагрузок, поэтому они не должны играть хорошо, сейчас работа идет на перспективу".

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.