Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею сыграет с финнами в форме, стилизованной под экипировку 1964 года

Прошлые встречи на Кубке Первого канала россияне играли в красной форме, в предстоящем матче игроки национальной команды выйдут в белой форме

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