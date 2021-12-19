{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Второй стала команда Норвегии, третье место заняли итальянцы
Максим Цветков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Цветков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС. 19 декабря. Российские биатлонисты Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков завоевали золотые медали в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Второй стала команда Норвегии (отставание 54,8 секунды; восемь дополнительных патронов). Третьей стала сборная Италии (+1.26,5; 9).

Этап Кубка IBU в Австрии завершится в воскресенье.

Теги
Биатлон
Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею сыграет с финнами в форме, стилизованной под экипировку 1964 года
Прошлые встречи на Кубке Первого канала россияне играли в красной форме, в предстоящем матче игроки национальной команды выйдут в белой форме
Читать полностью