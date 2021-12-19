Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

ТАСС. 19 декабря. Российские биатлонисты Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков завоевали золотые медали в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.
Россияне преодолели дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Второй стала команда Норвегии (отставание 54,8 секунды; восемь дополнительных патронов). Третьей стала сборная Италии (+1.26,5; 9).
Этап Кубка IBU в Австрии завершится в воскресенье.