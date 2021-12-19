Хеед: сборная Швеции по хоккею хорошо сыграла на Кубке Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею показала хорошую игру на Кубке Первого канала в Москве и заслужила победу над командой Чехии. Такое мнение ТАСС высказал защитник шведской команды Тим Хеед.

Ранее в воскресенье шведы завершили выступление на этапе Евротура в Москве, победив чехов со счетом 3:2. Хеед забросил победную шайбу. Ранее на турнире шведы проиграли россиянам (0:1) и канадцам (1:3).

"Я думаю, мы хорошо сыграли на турнире. У нас были шансы в матче против сборной России, это была очень сложная игра. Игра с канадской командой была той, где все решила первая шайба, и сегодня мы заслужили победу, так что приятно завершить турнир на высокой ноте", - сказал Хеед.

Также хоккеист оценил свои шансы попасть на Олимпиаду, если игроки Национальной хоккейной лиги на нее не приедут. "Не знаю, попаду ли я на Олимпийские игры, это решение будет принимать тренер, - отметил Хеед. - Я здесь для того, чтобы показывать все, на что способен, и я надеюсь, что меня позовут в сборную еще раз".

Кубок Первого канала завершится в воскресенье.