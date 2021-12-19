Федотов сыграет в воротах сборной России в матче Кубка Первого канала против финнов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Иван Федотов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала против команды Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Встреча пройдет в воскресенье в Москве на "ЦСКА-Арене", начало - 15:30 мск. Для Федотова этот матч станет третьим на турнире, в игре с чехами (5:2) ворота сборной России защищал Тимур Билялов.

В первой пятерке российской команды сыграют Кирилл Марченко, Александр Кадейкин, Андрей Чибисов, защитники Семен Чистяков, Вячеслав Войнов, во второй - нападающие Никита Гусев, Сергей Карнаухов, Михаил Григоренко, защитники Сергей Телегин, Алексей Марченко, в третьей - нападающие Сергей Толчинский, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, защитники Александр Никишин, Артем Минулин, в четвертой - нападающие Владимир Ткачев, Эмиль Галимов, Сергей Плотников (капитан), Владислав Каменев, защитник Дамир Шарипзянов.

Сборная России на Кубке Первого канала победила команды Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Финны на турнире по буллитам обыграли чехов со счетом 3:2 и победили команду Канады (4:1).