Тренер сборной Швеции оценил вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Шансы приезда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду в Пекине равняются 50 на 50. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев.

Общее количество игроков, попавших под действие протокола безопасности COVID-19 в НХЛ, достигло 100 человек.

"Мы читаем с вами одни и те же газеты, смотрим одни и те же новости, - сказал специалист. - Видим, что игры отменяются, шансы [на приезд игроков НХЛ] не повышаются. Пока рано делать выводы. Думаю, что шансы - 50 на 50".

Гарпенлев рассказал об усилении команды игроками из Европы в случае неприезда в Пекин хоккеистов НХЛ.

"У нас есть конкуренция за место в составе, так как на Кубке Карьяла и в Москве выступали разные команды, - рассказал Гарпенлев. - Есть также несколько возрастных игроков, которых мы не привлекали, но которые могут выступить на Олимпиаде. Мы имеем 35-40 кандидатов в сборную и в состоянии собрать сильную команду. Она, возможно, не такая сильная, как сборные России и Финляндии, но мы сможем побороться за медали".