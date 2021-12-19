Хеед: хоккейный клуб "Спартак" набрал хороший ход

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" хорошо играл в последних матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник "Спартака" и сборной Швеции Тим Хеед.

Ранее московский "Спартак" одержал три победы подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 40 встречах.

"У нас были взлеты и падения, но сейчас мы набрали хороший ход, одержали три победы подряд, - сказал Хеед. - Мы постараемся продлить победную серию уже завтра в матче против петербургского СКА. Это будет очень тяжелая игра, но мы будем бороться до конца".

Также шведский хоккеист оценил шансы "Спартака" подняться выше седьмого места на Западе по итогам регулярного чемпионата. "Всякое может случиться, в этой лиге все команды сильные, у нас впереди тяжелый график, и борьба за высокие места в таблице будет идти до последнего матча", - отметил Хеед.