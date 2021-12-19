Защитник "Спартака" Хеед надеется, что матч КХЛ в честь полета Гагарина будет зрелищным

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции и московского "Спартака" Тим Хеед надеется на красивую игру в ретро-матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева". Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

Матч состоится в Москве 22 декабря на малой спортивной арене "Лужники". Игра будет посвящена 60-летию первого в мировой истории полета в космос, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным.

"Да, это будет веселая игра. Она будет очень важна для нас. Надеюсь по случаю такого праздника подарить болельщикам и всей лиге красивую игру, которая, надеюсь, закончится нашей победой", - сказал Хеед.

"Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матчи приходятся, как правило, на день рождения клуба. Помимо самой игры, зрителей ждет большая развлекательная программа как на трибунах, так и на территории арены: в частности, можно будет посетить советское фотоателье и поиграть в игровые автоматы того времени.