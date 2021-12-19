Бородавко: для лыжника Большунова бронза в командном спринте важна психологически

ТАСС, 19 декабря. Бронза в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене является психологически важной для россиянина Александра Большунова. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В воскресенье Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.Первыми стали норвежцы Томас Ларсен и Эвен Нортуг, на втором месте финишировали их соотечественники Синдре Бьорнестад Скар и Ховард Таугбель.

"Гонка была действительно спринтерская, было очень много тактики, - сказал Бородавко. - Радует, что Александр Большунов не выпал из борьбы и сумел показать движение, за этим мы и приехали в Дрезден. Глеб Ретивых тоже сумел побороться с лучшими спринтерами и поддержать тот уровень, который мы от него ждем. Приятно, когда наши российские спортсмены стоят на пьедестале, для Александра это важно психологически".

"Но более важно почувствовать движение, быстроту, что он не выпадает. Это то, зачем мы сюда приехали. Сейчас все обсудим с Александром и примем решение по заключительной неделе подготовки к "Тур де Ски"", - добавил специалист.

Большунову 24 года, он является чемпионом мира, также в его активе шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Большунов трижды выигрывал серебряные медали и один раз бронзовую на Олимпийских играх. Большунов является двукратным обладателем Кубка мира, также в активе лыжника две победы на "Тур де Ски".