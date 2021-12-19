Отец Кристины Резцовой заявил, что биатлонистке предстоит испытание медными трубами

В воскресенье Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. Для 25-летней биатлонистки, которая проводит первый сезон после рождения ребенка, эта медаль стала первой в личных гонках, до этого Резцова попадала на пьедестал только в эстафетах.

"Честно говоря, я надеялся на такой результат, - сказала Резцов. - Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда все знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идет, за чем идет и почему идет".

"Настает ее время, сейчас ей надо пройти все: огонь, воду и, самое главное, медные трубы, - чтобы не занесло. Думаю, она справится", - добавил он.