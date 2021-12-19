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Биатлон

Отец Кристины Резцовой заявил, что биатлонистке предстоит испытание медными трубами

Ранее в воскресенье россиянка завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова после завоевания первой личной медали Кубка мира должна справиться с испытанием медными трубами. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсменки, заслуженный тренер России Леонид Резцов.

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В воскресенье Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. Для 25-летней биатлонистки, которая проводит первый сезон после рождения ребенка, эта медаль стала первой в личных гонках, до этого Резцова попадала на пьедестал только в эстафетах.

"Честно говоря, я надеялся на такой результат, - сказала Резцов. - Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда все знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идет, за чем идет и почему идет".

"Настает ее время, сейчас ей надо пройти все: огонь, воду и, самое главное, медные трубы, - чтобы не занесло. Думаю, она справится", - добавил он.

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