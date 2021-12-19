Россиянка Каменева выиграла бронзу на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 19 декабря. Россиянка Мария Каменева заняла третье место на чемпионате мира на короткой воде в плавании на 100 метров смешанным стилем. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место заняла представительница Израиля Анастасия Горбенко, преодолевшая дистанцию за 57,80 секунды. Француженка Бериль Гастальделло финишировала второй с результатом 57,96 секунды. Каменева финишировала с результатом 58,15 секунды.

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. На чемпионатах Европы на короткой воде Каменева завоевала четыре золотые медали, в том числе одну на нынешнем турнире в эстафете.

Соревнования завершатся 21 декабря.