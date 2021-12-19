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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Каменева выиграла бронзу на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Победу на дистанции 100 метров смешанным стилем одержала представительница Израиля Анастасия Горбенко

ТАСС, 19 декабря. Россиянка Мария Каменева заняла третье место на чемпионате мира на короткой воде в плавании на 100 метров смешанным стилем. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место заняла представительница Израиля Анастасия Горбенко, преодолевшая дистанцию за 57,80 секунды. Француженка Бериль Гастальделло финишировала второй с результатом 57,96 секунды. Каменева финишировала с результатом 58,15 секунды.

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. На чемпионатах Европы на короткой воде Каменева завоевала четыре золотые медали, в том числе одну на нынешнем турнире в эстафете.

Соревнования завершатся 21 декабря.

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