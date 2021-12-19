Касперович заявил, что результаты биатлониста Логинова не должны вызывать обеспокоенность

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отсутствие призовых мест у Александра Логинова на первых четырех этапах Кубка мира по биатлону не означает, что при подготовке к сезону им были допущены серьезные ошибки. Об этом ТАСС заявил личный тренер чемпиона мира Александр Касперович.

Французский биатлонист Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции

В общем зачете Кубка мира после четырех этапов Логинов занимает 12-е место.

"Сейчас пока еще рано делать выводы, - сказал Касперович. - Он выступает стабильно, нужно поправить стрельбу, разобраться, в чем причина ошибок. Во время перерыва он восстановится и будет в нормальном состоянии. Самое главное, что функциональное состояние у него неплохое, больших проблем нет".

В воскресенье в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси Логинов занял 15-е место.

Соревнования на Кубке мира возобновятся в январе. В феврале биатлонисты выступят на Олимпийских играх в Пекине.