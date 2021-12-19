Сборная Белоруссии по хоккею вышла в высший дивизион молодежного чемпионата мира

ТАСС, 19 декабря. Сборная Белоруссии по хоккею выступит в высшем дивизионе на молодежном чемпионате мира 2023 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В рамках молодежного чемпионата мира в дивизионе A белорусские хоккеисты одержали пять побед в пяти матчах. Последний раз молодежная сборная Белоруссии выступала в высшем дивизионе на чемпионате мира в 2018 году.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий минского "Динамо" Александр Суворов, набравший 11 (4 шайбы + 7 результативных передач) очков в пяти матчах.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.