Винер-Усманова: Аверины планируют начать сезон на февральском этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют начать новый сезон на февральском этапе Гран-при в Москве. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Я думаю, они выступят обязательно, если со здоровьем будет хорошо, на Гран-при в феврале. Они готовятся очень серьезно, программы очень интересные, сложные. К новому сезону программы будут сконструированы", - сказала Винер-Усманова.

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля 2022 года. Соревнования состоятся во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.