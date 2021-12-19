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Кубок Первого канала

Федотов и Шипачев вошли в число лучших игроков Кубка Первого канала по хоккею

Лучшим защитником признан канадец Мэт Робинсон

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Голкипер Иван Федотов и нападающий Вадим Шипачев, выступающие за сборную России, вошли в число лучших игроков Кубка Первого канала по хоккею 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лучшим защитником был признан канадец Мэт Робинсон.

25-летний Федотов провел на турнире три матча, один из которых на ноль. Шипачев принял участие в трех играх и забросил одну шайбу.

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Финляндии. В заключительном матче финские хоккеисты в овертайме обыграли россиян со счетом 3:2.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Кубок Первого канала
Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала
В заключительном матче турнира финские хоккеисты обыграли команду России в овертайме со счетом 3:2
Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала
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