Федотов и Шипачев вошли в число лучших игроков Кубка Первого канала по хоккею

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Голкипер Иван Федотов и нападающий Вадим Шипачев, выступающие за сборную России, вошли в число лучших игроков Кубка Первого канала по хоккею 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лучшим защитником был признан канадец Мэт Робинсон.

25-летний Федотов провел на турнире три матча, один из которых на ноль. Шипачев принял участие в трех играх и забросил одну шайбу.

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Финляндии. В заключительном матче финские хоккеисты в овертайме обыграли россиян со счетом 3:2.