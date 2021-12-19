Жамнов: снятие вратаря в овертайме было обусловлено желанием выиграть у финнов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Снятие вратаря в овертайме матча с командой Финляндии означало, что сборная России по хоккею хотела выиграть. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Россияне проиграли в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме со счетом 2:3 и заняли на турнире второе место. В овертайме россияне уступили, пропустив в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

"Посыл был один - выиграть. Буллиты это буллиты, а здесь была возможность победить. Сказалась концентрация: четыре игры за пять дней, и надо отдать должное игрокам. Мы просто хотели выиграть этот матч, но сложилось так. Претензий нет ни к одному игроку", - сказал Жамнов.