{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Ковальчук оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала на четверку

Команда заняла второе место на турнире

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выступление сборной России на Кубке Первого канала по хоккею можно оценить на четверку. Такое мнение журналистам высказал менеджер команды Илья Ковальчук.

Сборная России проиграла в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме со счетом 2:3 и заняла на турнире второе место.

"Было огромное количество информации, много собраний. Можем поставить команде твердую четверку. Финны - достойный соперник, мы движемся дальше. Отметил бы молодых ребят", - сказал Ковальчук.

"До сборов на Олимпиаду остался практически месяц, и ребята должны набрать физическую форму. Некоторые с температурой, простужены. Мы ждем 10 января, когда будет все ясно по игрокам Национальной хоккейной лиги", - добавил Ковальчук.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Зимние олимпийские виды спорта
Российские бобслеисты завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в Альтенберге
Экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича показал третье время в соревнованиях четверок
Читать полностью