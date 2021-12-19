Ковальчук оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала на четверку

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выступление сборной России на Кубке Первого канала по хоккею можно оценить на четверку. Такое мнение журналистам высказал менеджер команды Илья Ковальчук.

Сборная России проиграла в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме со счетом 2:3 и заняла на турнире второе место.

"Было огромное количество информации, много собраний. Можем поставить команде твердую четверку. Финны - достойный соперник, мы движемся дальше. Отметил бы молодых ребят", - сказал Ковальчук.

"До сборов на Олимпиаду остался практически месяц, и ребята должны набрать физическую форму. Некоторые с температурой, простужены. Мы ждем 10 января, когда будет все ясно по игрокам Национальной хоккейной лиги", - добавил Ковальчук.