Жамнов: Ковальчук отправится в Северную Америку общаться с кандидатами в сборную России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук после Кубка Первого канала отправится в Северную Америку общаться с кандидатами в национальную команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

Россияне проиграли в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме со счетом 2:3 и заняли на турнире второе место.

"Понимание у нас есть, но все будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет, предпочтений к игрокам НХЛ или КХЛ нет. Есть у ряда игроков травмы, кто приболел, кого не вызывали", - сказал Жамнов.

"Илья [Ковальчук] будет следить за кандидатами в Америке, я остаюсь здесь, будем все ждать 10 января. Потом будем собираться и определять всех кандидатов. Все решения мы принимаем сообща", - отметил он.

По словам Жамнова, в случае отказа НХЛ отпускать игроков, тренером вратарей будет Сергей Наумов, который сейчас работал в сборной России. Планируется, что тренером на Олимпиаде будет Евгений Набоков, работающий в "Сан-Хосе".