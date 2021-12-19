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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: Ковальчук отправится в Северную Америку общаться с кандидатами в сборную России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что у штаба нет предпочтений в пользу игроков НХЛ или КХЛ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук после Кубка Первого канала отправится в Северную Америку общаться с кандидатами в национальную команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

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Россияне проиграли в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме со счетом 2:3 и заняли на турнире второе место.

"Понимание у нас есть, но все будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет, предпочтений к игрокам НХЛ или КХЛ нет. Есть у ряда игроков травмы, кто приболел, кого не вызывали", - сказал Жамнов.

"Илья [Ковальчук] будет следить за кандидатами в Америке, я остаюсь здесь, будем все ждать 10 января. Потом будем собираться и определять всех кандидатов. Все решения мы принимаем сообща", - отметил он.

По словам Жамнова, в случае отказа НХЛ отпускать игроков, тренером вратарей будет Сергей Наумов, который сейчас работал в сборной России. Планируется, что тренером на Олимпиаде будет Евгений Набоков, работающий в "Сан-Хосе".

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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