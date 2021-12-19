Фазель: Кубок Первого канала по-прежнему интересен ведущим хоккейным федерациям

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала по-прежнему интересен ведущим хоккейным федерациям в качестве подготовки команд к крупным турнирам. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Победителем нынешнего турнира стала команда Финляндии.

"Кубок Первого канала очень интересен крупнейшим хоккейным федерациям для подготовки запасных составов. Это была хорошая разминка, и здорово, что организаторы пригласили канадцев, чтобы они тоже имели возможность подготовиться к Олимпийским играм. Это показывает единение хоккейной семьи", - сказал Фазель.