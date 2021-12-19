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Кубок Первого канала

Якушев прокомментировал решение тренера россиян снять вратаря в овертайме матча с финнами

В воскресенье сборная России со счетом 2:3 уступила команде Финляндии в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение снять вратаря в овертайме хоккейного матча, как это произошло в игре Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, может быть эффективным. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев.

В воскресенье сборная России в овертайме со счетом 2:3 уступила команде Финляндии. В овертайме тренерский штаб сборной России принял решение снять вратаря, чтобы на площадку мог выйти четвертый полевой игрок.

"Это используется, ранее удавалось добиться успеха, сняв вратаря, - сказал Якушев. - На Олимпиаде многое будет зависеть от того, что происходит в какой-то конкретный момент, должно сработать чутье главного тренера. Сработает этот план там или нет, сказать сложно. Я думаю, убирать вратаря еще будут, это вариант неплохой, шансы забить при игре три на три равные, а при игре четыре на три они становятся гораздо больше".

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Кубок Первого канала по хоккеюЯкушев, Александр Сергеевич
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