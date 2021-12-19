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Кубок Первого канала

Третьяк: ни к одному из игроков сборной России на Кубке Первого канала нет претензий

Президент Федерации хоккея России отметил, что игроки полностью выкладывались на турнире

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ни к одному из игроков сборной России по хоккею на Кубке Первого канала нет претензий. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне проиграли в последнем матче турнира финнам (2:3 в овертайме) и заняли на соревновании второе место.

"С каждым днем в Северной Америке что-то происходит новое, отменяются матчи, но для нас главное, что за пять дней в течение четырех матчей тренеры посмотрели состав - кто есть кто. С моей точки зрения, игроки отдавались турниру полностью - ни к кому претензий не предъявишь, - сказал Третьяк. - Поэтому наша команда готовится к любому раскладу, но на сегодняшний день идет много информации, что в НХЛ трудности с ковидом".

"Я читаю такие же новости, как и вы, плюс у меня есть свои источники. Мы очень волнуемся за игроков, поскольку многие попали в этот список заболевших [в НХЛ]. Но мы готовимся, у нас есть план Б", - добавил он.

НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако до 10 января решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.

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