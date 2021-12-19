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Кубок Первого канала

Победа сборной России над чехами на Кубке Первого канала может не пойти в зачет Евротура

Такое решение может быть принято, чтобы уравнять количество игр у команд - участников турнира

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа сборной России над командой Чехии (5:2) на Кубке Первого канала может не пойти в общий зачет Евротура. Об этом ТАСС сообщили в Шведском хоккейном союзе - одном из организаторов турнира.

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Сборная России провела на Кубке Первого канала четыре матча, в то время как остальные команды - три. При этом из-за участия в турнире канадцев между собой не сыграли команды Финляндии и Швеции. "Пока еще не решено, будет ли проведен дополнительный матч между сборными Финляндии и Швеции. Возможно, чтобы уравнять количество игр, результат матча сборных России и Чехии не будет учитываться в Евротуре, как это было в одном из предыдущих сезонов", - сообщили в организации.

На Кубке Первого канала победитель в основное время матча получал два очка. Турнир выиграла команда Финляндии, победив в последней игре россиян в овертайме (3:2) и обеспечив себе наибольший процент набранных очков от возможных.

В Шведском хоккейном союзе уточнили, что в зачет Евротура за победы в основное время команды получат по три очка. "Евротур продолжает следовать правилам Международной федерации хоккея, связанным с трехочковой системой в том числе и при определении победителя после овертайма и серии буллитов, - сообщили в союзе. - Команды, победившие в овертайме или по буллитам, получают два очка, а проигравшие - одно".

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