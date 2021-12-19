Якушев: отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде повысит шансы российских хоккеистов на победу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в Пекине повысит шансы российских хоккеистов на золотые медали. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев.

НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

"Все понимают, что если игроки НХЛ не будут участвовать, то шансов на олимпийское золото у российской команды гораздо больше, это так называемый "План Б", - сказал Якушев. - Если они приедут, то нельзя сказать, что какая-то команда точно выиграет Игры".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.