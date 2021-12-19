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Кубок Первого канала

Михайлов оценил решение тренеров сборной России по хоккею снять вратаря в игре с финнами

Ранее в воскресенье россияне в овертайме со счетом 2:3 уступили команде Финляндии на Кубке Первого канала

МОСКВА. 19 декабря. /ТАСС/. Экспериментировать со снятием вратаря в овертайме, как это случилось в хоккейном матче между сборными России и Финляндии на Кубке Первого канала, нужно обдуманно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов.

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Ранее в воскресенье сборная России в овертайме со счетом 2:3 уступила команде Финляндии на Кубке Первого канала. В этом матче определялся победитель турнира. В овертайме тренерский штаб сборной России сменил вратаря на четвертого полевого игрока.

"Я положительно отношусь к таким ходам, когда они приносят результат. Этот эксперимент был придуман тренером Сергеем Федоровым. Два раза он его применил, два раза его команда выиграла. Сейчас сняли вратаря - не выиграли", - сказал Михайлов.

"Эта практика нужна для жизни. Будут ли тренеры сборной России еще раз применять эту тактическую задумку, будет зависеть от того, кто будет находиться на поле и будет ли этот вариант давать результат. Любой эксперимент должен играть на победу. Если он приносит победу, да здравствует эксперимент, если нет, уже думать надо", - добавил собеседник агентства.

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Сборная Финляндии во второй раз выиграла турнир.

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