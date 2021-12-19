Чемпион мира по боксу Бивол может в мае провести бой против Сауля Альвареса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол может провести бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее сообщалось, что Бивол может также провести поединок против Артура Бетербиева.

"В начале следующего года решится, будет Дмитрий боксировать в мае против Бетербиева или против Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.